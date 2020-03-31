Один из основателей банка “Аваль” погиб в ДТП

Бизнесмен Федор Шпиг попал в ДТП УНН

Трагедия случилась в Житомирской области

Во вторник, 31 марта, в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Киев-Чоп погиб бизнесмен Федор Шпиг. Об этом сообщает УНН.

Как отмечается, трагический инцидент произошел на 215 км автодороги Киев-Чоп в Житомирской области. По предварительной информации, Mercedes Benz под управлением бизнесмена съехал в кювет и перевернулся. В результате этого Федор Шпиг погиб.

Сейчас обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Бизнесмен Федор Шпиг попал в ДТП Фото: УНН Бизнесмен Федор Шпиг попал в ДТП Фото: УНН

Справка: Федор Шпиг — украинский бизнесмен. В начале 90-х годов вместе с партнерами основал банк "Аваль", который в 2005 году был продан австрийской группе Raiffeisen International. Впоследствии деньги бизнесмен вложил в собственный бизнес, основав группу "Молочный альянс".

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный как "Юзик", попал в дорожно-транспортное происшествие.