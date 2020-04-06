Очередная экспертиза подтвердила, что Стерненко совершил умышленное убийство, - Портнов

Сергей Стерненко

Юрист требует безотлагательно вручить подозрение и доставить Стерненко в суд для взятия под стражу

По делу радикала Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова в Одессе, завершена очередная экспертиза, которая подтвердила, что совершенное преступление было умышленным убийством. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в Telegram.

"По члену организованного преступного сообщества, тупому радикалу, активисту и подсудимому по трем обвинениям в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях Стерненко, уроженцу Одесской области, 1995 г.р., в четвертом уголовном производстве об убийстве в Одессе закончена очередная комиссионная экспертиза.

Результат не поменялся - умышленное убийство. Требуем от правоохранителей сегодня же безотлагательно вручить подозрение и доставить находящегося под охраной Альфы убийцу в суд для взятия под стражу", - написал Портнов.

Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе у бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко вышел уличный конфликт с жителем Черноморска Иваном Кузнецовым. Кузнецов был с товарищем, а Стерненко - с ножом. После потасовки Иван Кузнецов и его приятель Александр Исайкул были ранены и бросились бежать. Однако Стерненко догнал Кузнецова и нанес ему еще несколько ударов ножом, после чего тот умер на месте.

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