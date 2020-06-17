Обыски в Омеляна: Бывший министр рассказал, кто на самом деле был нужен работникам ГБР

Владимир Омелян Скриншот видео

Обыски начались в шесть утра, дети еще спали, рассказал Владимир Омелян

Сотрудники ГБР пришли с обысками в дом, в котором сегодня проживает Владимир Омелян с семьей, ссылаясь на решение суда в отношении предыдущего собственника жилья.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Гость программы рассказал об обысках, которые недавно в его доме провели работники Государственного бюро расследований. Владимир Омелян отметил, что это была очень неприятная история для его семьи, поскольку обыски начались в шесть утра. Бывший министр рассказал, что на тот момент дети еще спали. В доме также была его мать – женщина преклонного возраста.

"Ребята просто ворвались, пользуясь решением суда в отношении предыдущего владельца – господин Бобов, народный депутат, которого я, кстати, в жизни никогда и не видел, возможно, в парламенте где-то раз… Поскольку он был фигурантом уголовного производства и он был прежним владельцем этого дома, они решили, что можно зайти и посмотреть. На мое, скажем так, справедливое возмущение, что, извините, но я с этим господином даже не знаком и с 2016 года – это уже другая собственность – ноль реакции, мы все равно заходим", – отметил Владимир Омелян.

Бывший министр объяснил, что дом принадлежит племяннице его жены, а его семья арендует эту недвижимость с 2017 года.

Как сообщалось, в дом бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Киевской области утром 12 июня пришли с обыском работники Государственного бюро расследований.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть дело против бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, его заместителя, государственного секретаря ведомства, а также топ-чиновников нынешнего состава Мининфраструктуры за доведение до банкротства Бердянского порта.