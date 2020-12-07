Обыски в ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт": СБУ раскрыла детали дела о госизмене

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В ведомстве отметили, что в результате подрывной деятельности должностных лиц госкорпораций упало военно-техническое сотрудничества Украины с иностранным партнером

Служба безопасности Украины с августа текущего года проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена). Речь идет о намеренном совершении отдельными служебными лицами государственных предприятий действий, направленных в ущерб государственным интересам Украины, в частности, в сфере военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса, передает пресс-служба ведомства.

Одним из эпизодов уголовного производства является исследование информации, опубликованной интернет-изданием "Цензор.Нет" 5 августа 2020 года в статье "Провал в Пакистане. Как топменеджеры "Укроборонпрома" выбили Украину из стратегического рынка вооружений". Автор обратил внимание на потерю Украиной рынков сбыта отечественной продукции вследствие привлечения иностранных коммерческих структур, аффилированных с должностными лицами ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт".

В ходе досудебного расследования установлено, что отечественный спецэкспортер привлек к военно-техническому сотрудничеству со страной Южной Азии компанию "R". Несмотря на наличие прямых оговорок и наличие негативного имиджа на рынке торговли вооружением, эта компания была вовлечена и в уже существующих контрактов, и к предконтрактных переговоров, которые находились на завершающей стадии.

По предварительным данным, представителям иностранной компании передавалась служебная информация, которая содержит коммерческую тайну относительно состояния военно-технического сотрудничества Украины и одной из стран Южной Азии, условий возможных внешнеэкономических контрактов, переговоров и тому подобное.

Имеющиеся в Службе безопасности Украины материалы свидетельствуют, что в результате привлечения компании " R " фактически сорвано заключение ряда стратегических контрактов, а также созданы условия для выхода на рынок вооружения не украинских товаров, а стран-конкурентов.

При этом отдельные должностные лица ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт" сознательно скрывали и игнорировали письма государственных иностранных компаний, которые свидетельствовали о негативной репутации компании "R" и нецелесообразности сотрудничества с ней. А командование Сухопутных войск иностранного заказчика в 2020 году вообще включило компанию "R" в "черный" список.

Отдельно отмечается, что привлеченные к реализации указанных контрактов должностные лица ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт", а также компании "R" являются связанными лицами, поскольку до назначения на должности в государственный концерн и компанию работали вместе в указанной коммерческой структуре.

В целом вследствие подрывной деятельности должностных лиц ГК "Укроборонпром", ГК" Укрспецэкспорт "и компании" R" ущерб государству заключается в снижении военно-технического сотрудничества Украины с иностранным партнером. В то же время этим намерена воспользоваться РФ, что в свою очередь создает угрозу национальной безопасности Украины.

Учитывая все эти факторы, Служба безопасности Украины на основании полученных постановлений следственного судьи Шевченковского районного суда в г. Киеве с целью недопущения уничтожения и сокрытия доказательств в уголовном производстве 3 декабря 2020 провела ряд обысков по месту нахождения ГК "Укроборонпром", ГК "Укрспецэкспорт" и других фигурантов производства.

В то же время, подчеркивают в СБУ, стоит обратить внимание, что должностные лица спецэкспортера не способствовали проведению следственных действий и выяснению истины по уголовному производству, а наоборот искусственно затягивали их проведение, скрывали документальные материалы и носители информации, блокировали помещения и тому подобное.

Сейчас следственные действия продолжаются. По результатам оценки собранных материалов и полученных показаний, органом досудебного расследования по процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будут приняты решения в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, об обысках в ГК "Укроборонпром" и ГК "Укрспецэкспорт" стало известно на прошлой неделе.