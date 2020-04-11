Обычного человека за такое давно посадили бы, но Таню – нельзя: Шарий о подозрении Чорновол

Анатолий Шарий liga.net

Подозрение Чорновол ничем не закончится

Если бы подозрение в убийстве человека выдвинули экс-беркутовцу, то, конечно, его бы взяли под стражу. А Таню нельзя брать под стражу, потому что она активистка Майдана.

Об этом во время включения в эфире программы ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил украинский журналист блогер Анатолий Шарий.

Комментируя вручение подозрения бывшему народному депутату Украины Татьяне Чорновол в убийстве человека в 2014 году, Анатолий Шарий заметил:

"Я не знаю, что будет дальше, но я могу только предположить, что это ничем не закончится. Почему я так могу предположить – потому что в любом случае за всеми этими движениями будет стоять власть. Что я имею в виду – что власть сейчас сдаст назад. Дальше пойдут распоряжения. Вот Портнов сообщил, что Венедиктова дала распоряжение не использовать заключение под стражу в качестве меры предосторожности", – отметил журналист.

Одновременно Шарий добавил, что в отношении Татьяны Чорновол есть 8 подозрений. По его словам, "это достаточно серьезные статьи".

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"Я точно знаю, что обычного человека, за одно только нападение на нашего журналиста, где она (Татьяна Чорновол, – Ред.) телефоны забирала, дряпалась, то есть вела себя совсем неадекватно, то обычного человека уже давно бы посадили, как минимум, под домашний арест. Представьте, если бы это было подозрение экс-беркутовцу в убийстве человека, то, конечно, его бы взяли под стражу. А Таню нельзя брать под стражу, потому что она активистка Майдана. Мы думали, что это уже позади, что мы это "проехали", но нет, не проехали", – прокомментировал Анатолий Шарий.

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Напомним, бывшему народному депутату Украины Татьяне Чорновол сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

В ГБР отметили, что во время обысков 10 апреля у фигурантки были найдены предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны. В случае доказательства вины Чорновол грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сама бывший нардеп заявила, что к убийству она не причастна.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что ему стыдно за действия Государственного бюро расследований в отношении бывшего нардепаТатьяны Чорновол.