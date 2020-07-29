Обвал дома в Дрогобыче: Следствие пришло к выводу, что в трагедии виноваты коммунальщики

Подозреваемыми являются 58-летний мужчина и 61-летняя женщина

В Дрогобыче буду судить коммунальщиков, из-за служебной халатности которых 28 августа 2019 года рухнул дом, в результате чего погибли восемь жителей, еще семь человек были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что 28 июля следователи Дрогобычского отдела полиции по процессуального руководства Дрогобычской местной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении двух работников местного коммунального предприятия направлено на рассмотрение суда.

Следовательно, подозреваемым - 58-летнему мужчине и 61-летней женщине - жителям города Дрогобыч, грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

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Напомним, 28 августа в Дрогобыче обвалися один из подъездов жилого дома №101/1 по ул. Михаила Грушевского.

В результате трагедии погибло 8 человек, среди которых один ребенок.