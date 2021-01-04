Дело Шеремета: Нацполиция получила разрешение на проведение следствия в Европе

Журналист Павел Шеремет Фото из открытых источников

Распорядителя переданных документов и аудиозаписей пригласили принять участие в расследовании

Следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в Европе для расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, в декабре 2020 года украинские разведчики предоставили следователям информацию, которая "представляет интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году". В частности, документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, могут помочь правоохранителям установить заказчиков преступления.

"Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, акцентировалось на варианте отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыве", — говорится в сообщении.

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В результате Нацполиция получила разрешение на проведение следственных действий в одной с европейских стран. Кроме того, лицо-распорядителя переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий.

"Нацполіція обращается ко всем – и к украинским гражданам, и к иностранцам: кому известна любая информация о заказе убийства Павла Шеремета, просьба обращаться в органы полиции", — призвали в ГУНП.

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Напомним, недавно СМИ обнародовали записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, свидетельствующие о том, что секретные службы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета.