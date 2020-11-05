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Обстрелы и полет беспилотника: За прошедшие сутки на Донбассе шесть раз нарушили перемирие

Фото из открытых источников

Боевых потерь среди военных нет

За прошедшие сутки, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы шесть нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, режим прекращения огня НВФ нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках противник применил автоматический станковый гранатомет.

Как отмечается, в районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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Кроме того, вопреки договоренностям трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы замечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника.

С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

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Напомним, накануне стало известно, что Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе. 

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