Обстрелы и дистанционное минирование: На Донбассе зафиксировали девять нарушений со стороны НВФ

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Ответный огонь украинские военные не открывали.

За прошедшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, он четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.

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Кроме этого, НВФ совершили несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного – из подствольного гранатомета.

Как отмечается, с начала текущих суток, в утреннее время 4 декабря, НВФ один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года и использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, совершив обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Водяное.

Напомним, ранее мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", который размещен в 5 км от российской границы в ОРДЛО.