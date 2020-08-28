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Обстрел автобуса "Патриотов - За жизнь": Полиция задержала нападавших

Два человека получили травмы, их доставили в больницу

Правоохранители задержали 14 человек, которые накануне напали на автобус с активистами движения "Патриоты – За жизнь" недалеко от Харькова. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

Согласно сообщению, вблизи города Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители общественной организации, и заставили его остановиться.

После этого из автомобиля "Мицубиси" вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. 

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Впоследствии полиции удалось найти машины нападавших, 14 человек были задержаны. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15, п. 1,7,12 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.  

Как отмечается, в результате выстрелов двое активистов общественной организации получили ранения от резиновых пуль, один пострадавший в руку, один – в ногу. Им оказывается медицинская помощь.

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Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сообщил, что представители "Азова" и "Нацкорпуса" обстреляли автобус активистов организации "Патриоты-За життя" под Харьковом, есть пострадавшие.

Впоследствии Илья Кива сообщил детали нападения на автобус.

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