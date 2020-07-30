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Обстрел авто и "убийство" мужчины на Полтавщине оказались инсценировкой полиции

Обстоятельства происшествия устанавливают Нацполиция

Таким образом правоохранители предупредили заказное убийство

Расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков – это спецоперация Департамента стратегических расследований Национальной полиции, благодаря которой оперативники предупредили заказное убийство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщают правоохранители, за убийство злоумышленники обещали заплатить 50 тысяч долларов. Убитым должен был стать житель Донецкой области, широко известный в преступном мире. Известно также, что заказчик убийства – "криминальный авторитет".

30 июля оперативники ДВР Нацполиции задержали исполнителя "на горячем" – прямо во время передачи второй части обещанных средств в сумме 25 тысяч долларов.

Напомним, накануне на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин Полтавской области выявлено расстрелян автомобиль, в салоне которого находилось тело мужчины.

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