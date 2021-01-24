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ОБСЕ зафиксировала 45 нарушений перемирия на Донбассе за сутки

Фото из открытых источников

Все нарушения произошли в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донецкой области зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня в течение 22 января. В Луганской области ни одного нарушения не обнаружили. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ. 

"В Донецкой области Миссия зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня, в том числе 21 взрыв неопределенного происхождения", - говорится в отчете. 

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-северо-западу от Донецкой фильтровальной станции в утреннее время 22 января, а также к северу от Широкино.

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За предыдущий отчетный период зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня. В Луганской области режим тишины сохраняется с 17 января. 

В ОБСЕ также добавили, что с 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 6 405 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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Напомним, за первые четыре дня недели Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 27 нарушений "режима тишины" на Донбассе.

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