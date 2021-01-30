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ОБСЕ за сутки зафиксировала 474 нарушения "режима тишины" на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой группы ОБСЕ

Все они пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в течение суток, 28 января, зафиксировала на территории Донбасса 474 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.

Как отмечается, в Донецкой области СММ зафиксировала 474 нарушений режима прекращения огня. В том числе наблюдатели слышали 5 нарушений "тишины" в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в то время, когда автобус с работниками станции двигался в направлении Ясиноватой.

За предыдущий отчетный период в Донецкой области было задокументировано 335 таких нарушений.

В то же время в Луганской области Миссия не обнаружила ни одного обстрела. За предыдущий отчетный период в этом регионе было 13 таких нарушений.

Также, как добавляется, СММ продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Неподалеку от южного края участка разведения в районе Золотого наблюдатели зафиксировали строительные работы на автодороге Т1316 и вблизи нее.

Напомним, днем ранее СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 348 обстрелов.

 

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