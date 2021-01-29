ОБСЕ за сутки зафиксировала 348 нарушения "режима тишины" на Донбассе

ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в течение суток, 27 января, зафиксировала на территории Донбасса 348 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.

Как отмечается, в Донецкой области СММ зафиксировала 335 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в Донецкой области было задокументировано 76 таких нарушения.

В то же время в Луганской области Миссия зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этом регионе было 46 таких нарушений.

Также, как добавляется, СММ продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, зафиксировав людей в рамках последнего участка в дневное время.

Напомним, днем ранее СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 122 обстрелов.