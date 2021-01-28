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ОБСЕ за сутки зафиксировала 122 нарушения "режима тишины" на Донбассе

Фото из открытых источников

Большинство из них пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в течение суток, 26 января, зафиксировала на территории Донбасса 128 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.

Как отмечается, в Донецкой области СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня. В том числе, наблюдатели слышали 3 нарушения тишины в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в то время, когда вахтовый автобус с сотрудниками ДФС двигался к станции.

За предыдущий отчетный период в Донецкой области было задокументировано 62 таких нарушения.

В то же время в Луганской области Миссия зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этом регионе было 56 таких нарушений.

Также, как добавляется, СММ продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, зафиксировав людей в пределах двух последних участков в дневное время.

Напомним, днем ранее СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 128 обстрелов.

 

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