ОБСЕ за сутки зафиксировала 110 нарушения "режима тишины" на Донбассе

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Большинство из них пришлись на Луганскую область

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в течение суток, 1 февраля, зафиксировала на территории Донбасса 110 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии.

Так, в Донецкой области было зафиксировано 38 нарушений тишины, а в Луганской - 72.

Примечательно, что за предыдущие сутки в Луганской области такие нарушения не фиксировались, а в другие дни - большинство приходилось на Донецкую область.

При этом в СММ добавили, что вблизи неподконтрольного правительству Голубовского Луганской области огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия.

Также миссия зафиксировала вызванные обстрелом повреждения 2 гражданских объектов в неподконтрольном правительству Сигнальном Донецкой области.

Свободу передвижения мониторов и дальше ограничивали, в частности на блокпосте вооруженных формирований вблизи Александровского (быв. Розы Люксембург) Донецкой области, а также в пункте пропуска на границе неподалеку Изварино Луганской области.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что в течение выходных зафиксировали 88 нарушений "режима тишины" на Донбассе.