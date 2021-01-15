ОБСЕ в течение суток зафиксировала на Донбассе 58 нарушений "режима тишины"

ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство обстрелов пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 13 января зафиксировала на Донбассе 58 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете наблюдателей за 14 января.

В частности, в Донецкой области Миссия зафиксировала 47 нарушений режима прекращения огня, из них 29 взрывов неопределенного происхождения.

Как отмечается, большинство нарушений тишины здесь произошли в районах к востоку от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км на север от Донецка) и на север от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка).

В то же время в Луганской области СММ зафиксировала в этот же день 11 нарушений режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения, в районах на северо-восток от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска).

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При этом в СММ напомнили, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по меньшей мере 5 970 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

За предыдущий отчетный период СММ ОБСЕ сообщала о 76 нарушениях "режима тишины" на Донбассе.