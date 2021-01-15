live
Новости » События Читати новину українською

ОБСЕ в течение суток зафиксировала на Донбассе 58 нарушений "режима тишины"

ОБСЕ

 Фото из открытых источников

Большинство обстрелов пришлись на Донецкую область

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 13 января зафиксировала на Донбассе 58 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете наблюдателей за 14 января.

В частности, в Донецкой области Миссия зафиксировала 47 нарушений режима прекращения огня, из них 29 взрывов неопределенного происхождения.

Как отмечается, большинство нарушений тишины здесь произошли в районах к востоку от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км на север от Донецка) и на север от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка). 

В то же время в Луганской области СММ зафиксировала в этот же день 11 нарушений режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения, в районах на северо-восток от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска).

Новости по теме: Шесть обстрелов и ранен украинский военный: Как прошли сутки на Донбассе

При этом в СММ напомнили, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по меньшей мере 5 970 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

За предыдущий отчетный период СММ ОБСЕ сообщала о 76 нарушениях "режима тишины" на Донбассе.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Александр Усик может расторгнуть контракт с Хирном, если не выйдет в ринг против Джошуа Я не собираюсь с ним драться: Поветкин прокомментировал возможный бой с Усиком Топ-10 лучших боксеров мира: Усик и Ломаченко опустились в рейтинге Украинский боксер Усик попал в десятку лучших в мире в супертяжелом весе
Loading...

программы канала ZIK

Вакцинация. Тарифный беспредел. События в США | Мы все - украинцы | 14.01.21
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Скандальные тарифы. Черный список США.
Реальная цена на газ. Импичмент Трампу. Локдаун в Украине | Детали дня | 14.01.21
Тарифный вопрос: Уменьшат ли цену на газ? Уменьшить количество министров | Ток-шоу