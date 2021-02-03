Обращение к украинским телеканалам: "112 Украина", NewsOne и ZiK готовы предоставить свой сигнал для трансляции на всех каналах. Вы можете брать нас в свой эфир без ограничений

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Уважаемые коллеги! В ночь со 2 на 3 февраля в Украине произошло неслыханное по своим масштабам наступление на свободу слова. Указом президента Владимира Зеленского была запрещена деятельность трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK. Этим решением нынешняя власть показала, что ей не нужны сильные оппозиционные СМИ, которые показывают реальную картину происходящего в стране, а не "теплые ванны", к которым приучили главу государства.

Несмотря на это абсолютно незаконное решение, мы не сдадимся и будем продолжать бороться всеми законными методами. Мы искренне благодарны всем нашим коллегам, которые с момента опубликования указа президента шлют нам слова поддержки со всего мира.

"112 Украина", NewsOne и ZiK готовы предоставить свой сигнал для трансляции на всех каналах. Вы можете брать нас в свой эфир без ограничений.

Напомним, что на данный момент телеканалы можно смотреть:

ZIK:

"112 Украина":

NewsOne: