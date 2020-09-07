Обострение ситуации на Донбассе: НВФ нарушили перемирие, один военный ООС погиб, еще один получил ранения

На Донбассе НВФ открывали огонь из гранатомета Фото из открытых источников

Также противник осуществлял провокационные обстрелы возле Шумов

За прошедшие сутки, 6 сентября, незаконные вооруженные формирования нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, очередями из автоматического станкового гранатомета противник обстрелял украинские позиции вблизи Красногоровки. В результате обстрела ранения получил военнослужащий ВСУ. Воину вовремя оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

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Кроме этого, НВФ открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским военным неподалеку Прицепиловки в Луганской области. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

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Также в течение минувших суток НВФ дважды осуществили и провокационные выстрелы из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Шумы.

С начала текущих суток, 7 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. "Режим тишины" сохранялся по всей линии разграничения.

Напомним, накануне на срочном заседании Трехсторонней контактной группы обсудили нарушение перемирия на Донбассе вблизи Красногоровки.