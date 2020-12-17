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Оборот более 20 млрд грн за год: Венедиктова сообщила о разоблачении конвертцентра во Львовской области

Разоблаченный конвертцентр был одним из крупнейших в Украине

Во Львовской области пресекли незаконную деятельность масштабного конвертационного центра, годовой оборот которого превысил 20 миллиардов гривен. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Фейсбук.

Отмечается, что в конвертцентр входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины. Злоумышленники путем подделки документов и за счет так называемых "скруток" НДС.

Правоохранители провели 31 обыск на территории нескольких областей, во время которого обнаружили и изъяли наличности на около 60 млн грн в долларах, фунтах стерлингов, шекелях и другой валюте. Также были изъяты бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.

Кроме того, на причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются экс-сотрудники налоговой службы.

Новости по теме: В Киеве разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом более 15 млрд гривен

Напомним, недавно в Донецкой области разоблачили подпольный конвертационный центр, через который злоумышленники вывели более 1,5 млрд гривен. Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов.

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