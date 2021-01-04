live
Новости » События Читати новину українською

Обливал бензином и угрожал ножом: В Одессе полиция вместе с горожанами задержали хулигана

Мужчина совершил хулиганские действия в Одессе Патрульная полиция Одесской области

Задержанного передали специализированной скорой помощи

В Одессе патрульные вместе с жителями города задержали мужчину, который облил бензином авто и киоск и угрожал ножом другим людям. Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области

Согласно сообщению, информацию о нарушителе правоохранители получили утром в понедельник, 4 января, а сам инцидент произошел на улице Ильфа и Петрова. 

"Здесь неадекватный мужчина облил бензином чужой автомобиль, табачный киоск и угрожает ножом прохожим и моему мужу", - рассказала женщина-заявительница. 

Новости по теме: Накинулись на охрану: В Одессе задержали троих иностранцев за хулиганство в кафе

Также она предоставила приметы гражданина и указала направление в котором за ним побежал ее муж. При обследовании прилегающей территории патрульные увидели мужа заявительницы, который догонял нарушителя.

Как отмечается, совместными усилиями агрессивного мужчину задержали и передали специализированной скорой помощи. Также на место были вызваны следователи для установления подробностей событий.

Новости по теме: В Одесской области в новогоднюю ночь загорелась электричка

Напомним, ранее в Волынской области мужчина решил взорвать петарду в ванной, но остался без пальцев руки. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Павел Зибров о личной и жизни в независимой Украине / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Военная кухня | Анатолий Матиос | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Итоги года | Ток-шоу
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK