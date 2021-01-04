Обливал бензином и угрожал ножом: В Одессе полиция вместе с горожанами задержали хулигана

Мужчина совершил хулиганские действия в Одессе Патрульная полиция Одесской области

Задержанного передали специализированной скорой помощи

В Одессе патрульные вместе с жителями города задержали мужчину, который облил бензином авто и киоск и угрожал ножом другим людям. Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Согласно сообщению, информацию о нарушителе правоохранители получили утром в понедельник, 4 января, а сам инцидент произошел на улице Ильфа и Петрова.

"Здесь неадекватный мужчина облил бензином чужой автомобиль, табачный киоск и угрожает ножом прохожим и моему мужу", - рассказала женщина-заявительница.

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Также она предоставила приметы гражданина и указала направление в котором за ним побежал ее муж. При обследовании прилегающей территории патрульные увидели мужа заявительницы, который догонял нарушителя.

Как отмечается, совместными усилиями агрессивного мужчину задержали и передали специализированной скорой помощи. Также на место были вызваны следователи для установления подробностей событий.

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Напомним, ранее в Волынской области мужчина решил взорвать петарду в ванной, но остался без пальцев руки.