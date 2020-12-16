Объем "откатов" при закупке медоборудования в Украине составляет от 15 до 25%, – Дубинский

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Следует найти путь, чтобы эти средства оставались в бюджете, говорит нардеп

Примерный объем "откатов" во время закупки медицинского оборудования в Украине составляет от 15 до 25 процентов от бюджета, который тратят на медицину.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

"Можно назвать любую цифру, на которую недофинансирована медицина, и ее все равно будет не хватать. Вопрос в том, что говоря о том, что она недофинансирована, министр Степанов не делает ничего, чтобы найти деньги для финансирования медицины. Найти их несложно. Примерный объем "откатов" при закупке медицинского оборудования - и таблеток, и расходных материалов типа шприцов или рентген-пленок - в Украине составляет от 15 до 25 процентов от бюджета, который расходуется на медицину", – сказал Александр Дубинский.

Парламентарий привел пример, как бюджетные средства попадают в теневой сектор.

"Бюджетные деньги отправляются на закупку, например, аппарата КТ либо МРТ, либо линейного ускорителя. И из этой суммы - например, он стоит 100 млн грн - 20 млн идут в "черный" сектор в виде распределения взятки. 20 процентов уже готовы. То есть найдите путь, чтобы 20 процентов оставались в бюджете. Экономьте", - отметил Александр Дубинский.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Более подробно читайте по ссылке .

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, Верховная Рада не согласилась удвоить расходы на медицину в 2021 году. Министерство здравоохранения предложило начислять медработникам зарплату по аналогии с работниками прокуратуры.

Ранее глава парламента Дмитрий Разумков заявлял, что нехватку финансирования медицины хотят покрыть из спецфонда.