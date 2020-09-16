НВФ разместили "Грады" и десятки танков возле Новоселовки и Покровки, - отчет ОБСЕ

БМ-21 "Град" Фото из открытых источников

Тяжелое вооружение зафиксировали на двух полигонах Донецкой области

На Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) разместили вблизи населенных пунктов Новоселовка и Покровка десятки танков и другое тяжелое вооружение, что является нарушением Минских договоренностей и взятых обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 15 сентября, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, в Донецкой области на двух полигонах заметили размещение вооружения по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

В частности, на полигоне вблизи Новоселовки обнаружили семь танков (похожи на Т-72 – 5 единиц, неустановленного типа – 2 единицы) и три реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Тогда как на учебном полигоне возле Покровки дрон ОБСЕ заметил три самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять танков (неустановленного типа) и три буксируемых гаубицы (предположительно Д-30А "Жаба", 122 мм).

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По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), выше приведенные факты указывают на нарушения Минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 года договоренностей относительно мер по усилению режима прекращения огня.

Напомним, накануне, 15 сентября, на Донбассе НВФ нарушили режим прекращения огня и выстрелили из гранатомета вблизи населенного пункта Катериновка.