НВФ трижды нарушили "режим тишины" на Донбассе

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Боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате нет

В течение последних суток, 2 октября, незаконные вооруженные формирования три раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, в ночное время с интервалом 1 час на участке вблизи Авдеевки противник применил гранатометы различных систем.

Кроме того, после обеда противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Водяного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате обстрелов нет.

В штабе отметили, что в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 5 гектаров территории и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета.

Напомним, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано 11 нарушений режима прекращение огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" огонь из стрелкового оружия противник открывал вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета – неподалеку Новотроицкого.

Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцевое, Мироновский, Новотошковское НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем.