НВФ стреляли из гранатометов возле Каменки, Авдеевки и Водяного, - штаб ООС

Ситуация в районе ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

В течение суток противник семь раз нарушил "тишину"

На Донбассе за прошедшие сутки, 20 ноября, члены незаконных вооруженных формирований семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Так, в районе поселка Шумы противник открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки – стрелял из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Кроме того, со стороны неподконтрольной Ужовки в направлении Водяного незаконные вооруженные формирования дистанционно заминировали позиции украинских войск запрещенными минами ПОМ-2.

По предварительной информации, боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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С начала этих суток, 21 ноября, вдоль линии разграничения режим тишины соблюдается.

В штабе ООС заверили, что ситуация на Донбассе остается стабильной и полностью контролируется украинскими защитниками.

Напомним, перед этим незаконные вооруженные формирования обстреляли окрестности Авдеевки из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, в результате чего был ранен украинский военный.