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НВФ стреляли из гранатомета и пулемета возле Водяного и Новотошковского

На Донбассе НВФ стреляли из гранатомета и пулемета Фото из открытых источников

В течение суток один военный Объединенных сил получил ранения

На Донбассе за прошедшие сутки, 18 сентября, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня возле населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. 

Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник открыл огонь в сторону позиций Объединенных сил из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета.

По данным штаба, провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому бойцы не открывали огонь в ответ. На других участках линии разграничения режим прекращения огня был соблюден. 

Кроме этого, вблизи Зализного военнослужащие Вооруженных Сил ликвидировали очаг возгорания сухой травы. Однако, во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один из бойцов получил ранение. Военного доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.

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С начала 19 сентября режим прекращения огня нарушен не был. 

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС. 

Напомним, накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что члены незаконных вооруженных формирований увеличивают минные поля на Донбассе и размещают боеприпасы в жилых массивах, чем подвергают опасности мирных жителей.

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