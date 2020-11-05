НВФ сбросили с дрона гранату, ранен украинский военный, - ТКГ

Украинская делегация в ТКГ направила письменную ноту в СММ ОБСЕ

"Сегодня днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17 получил ранение военнослужащий одного из наших соединений. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное.

С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Украинская делегация считает, что ситуация имеет признаки того, что руководители НВФ потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями.

Напомним, в течение минувших суток, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано шесть нарушений режима тишины. Боевых потерь среди военных не было.