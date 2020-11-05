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НВФ сбросили с дрона гранату, ранен украинский военный, - ТКГ

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил контролируемая

 Фото из открытых источников

Украинская делегация в ТКГ направила письменную ноту в СММ ОБСЕ

На Донбассе в результате сброса с беспилотника гранаты ВОГ-17 один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Тelegram.

"Сегодня днем, 5 ноября, в результате сброса с БПЛА гранаты ВОГ-17 получил ранение военнослужащий одного из наших соединений. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь, состояние бойца удовлетворительное.

С помощью координационного механизма украинской стороной СЦКК был установлен режим тишины и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Украинская делегация считает, что ситуация имеет признаки того, что руководители НВФ потеряли контроль над собственными вооруженными формированиями.

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Напомним, в течение минувших суток, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано шесть нарушений режима тишины. Боевых потерь среди военных не было.

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