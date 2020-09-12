НВФ разместили тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения на Донбассе

Танк Т-64 Фото из открытых источников

Вооружение было размещено на полигонах Донецкой и Луганской областей

На Донбассе беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал размещение тяжелого вооружения представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) вблизи линии соприкосновения, что является нарушением Минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, данные о размещении вооружения были обнародованы в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 11 сентября 2020 года. В частности, во время наблюдательного полета дрон заметил такое вооружение:

4 самоходные гаубицы (2С1" Гвоздика", 122 мм) на полигоне вблизи населенного пункта Терновое Донецкой области;

16 самоходных гаубиц (2С1" Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30А" лягушка", 122 мм) на полигоне возле Бугаевки Луганской области.

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Отмечается, что выше названное вооружение было размещено с нарушением линии отвода. Кроме этого, несколько танков заметили за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения:

10 танков (типа Т-64) и 13 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") на полигоне возле Бугаевки;

23 танка (Т-64 – 12 единиц, Т-72 – 11 единиц) на полигоне неподалеку Тернового.

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По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), выявленные факты указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22 июля договоренностей по прекращению огня.

Напомним, недавно представители незаконных вооруженных формирований обстреляли украинские позиции возле Шумов, где должна была состояться встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.