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НВФ ранили украинского военного возле Пищевика

Фото из открытых источников

С начала суток НВФ ранили трех украинских военных

Незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец получил осколочное ранение. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"Сегодня, 22 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, возле населенного пункта Пищевик противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. С начала суток НВФ ранили трех украинских военных.

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Напомним, в течение последних суток, 22 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего двое военных получили ранения.

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