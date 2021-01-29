НВФ ранили на Донбассе двух украинских военных

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Состояние здоровья защитников удовлетворительное

Незаконные вооруженные формирования использовали беспилотный летательный аппарат и сбросили на украинских военнослужащих снаряд, в результате чего двое бойцов получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

"Применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Вследствие этого двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военных оперативно доставили в больницу, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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Напомним, за прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращение огня.