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НВФ ранили двух украинских военных неподалеку Опытного

Фото из открытых источников

НВФ вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов

12 июля в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований на Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"Сегодня, 12 июля, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного на Донетчине. В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Пока об их состоянии неизвестно.

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Напомним, за прошедшие сутки, 11 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреливали украинские позиции, в результате ранения получили трое украинских военных.

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