НВФ применили беспилотник на Донбассе

На позиции ООС сбросили выстрел ВОГ-17 Фото из открытых источников

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь нет

Сегодня, 30 августа, незаконные вооруженные формирования нарушили договоренности достигнутые 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, применив беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"В районе Широкиного зафиксирован пролет БПЛА противника типа "квардокоптер". Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в годовщину Иловайской трагедии почтил память воинов, погибших в борьбе за Украину. Так, 29 августа ежегодно отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.