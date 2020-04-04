НВФ открыли огонь по населенному пункту на Донбассе, женщина получила ранение, - ООС
Сейчас она находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь
Незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли жилой сектор неподалеку от линии разграничения - как следствие местная жительница получила ранение.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, НВФ со станковых противотанковых гранатометов обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкого, который значительно удален от позиций Объединенных сил.
В результате разрыва гранаты женщина, упомянутая выше, получила осколочное ранение в ногу - известно, что в этот момент она находилась на приусадебном участке собственного дома.
Сейчас ее доставили в городскую больницу города Торецк и оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Отмечается, что на месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС.
"Такими действиями незаконные вооруженные формирования в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и вновь подтвердили преступную суть установленного на захваченных территориях оккупационного режима", - добавили в штабе ООС.
Как сообщалось ранее, в ВСУ подтвердили второй случай инфицирования COVID-19.
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