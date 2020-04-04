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НВФ открыли огонь по населенному пункту на Донбассе, женщина получила ранение, - ООС

Фото из открытых источников

Сейчас она находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли жилой сектор неподалеку от линии разграничения - как следствие местная жительница получила ранение.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, НВФ со станковых противотанковых гранатометов обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкого, который значительно удален от позиций Объединенных сил.

В результате разрыва гранаты женщина, упомянутая выше, получила осколочное ранение в ногу - известно, что в этот момент она находилась на приусадебном участке собственного дома.

Сейчас ее доставили в городскую больницу города Торецк и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Отмечается, что на месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны СЦКК и гражданско-военного сотрудничества ОС. 

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"Такими действиями незаконные вооруженные формирования в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и вновь подтвердили преступную суть установленного на захваченных территориях оккупационного режима", - добавили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, в ВСУ подтвердили второй случай инфицирования COVID-19.

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Кроме этого, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что во время реформы ВСУ будет сокращено 17 генеральских должностей.

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