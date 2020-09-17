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НВФ осуществили огневую провокацию возле Новогригорьевки

Фото из открытых источников

Украинские военные не применяли оружие в ответ

На Донбассе за прошедшие сутки, 17 сентября, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня, открыв провокационный выстрел из стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. 

Как отмечается, неприцельный выстрел был зафиксирован возле населенного пункта Новогригорьевка Донецкой области. 

"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов. Наши защитники оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе Операции Объединенных сил.  

По предварительной информации, боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Кроме этого, в течение суток спасатели Объединенных сил отремонтировали 13 домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет. Еще на 20 объектах работы продолжаются.

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Также саперы ГСЧС разминировали примерно 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 15 найденных взрывоопасных предметов.

"Военнослужащие Объединенных сил соблюдают режим прекращения огня в полном объеме и готовы к любым изменениям оперативной обстановки",-отметили в штабе ООС и добавили, что по состоянию на 17 сентября ситуация остается контролируемой. 

Напомним, за прошедшие сутки, 16 сентября, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим тишины, осуществив выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия возле населенных пунктов Катериновка и Водяное.

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