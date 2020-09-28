НВФ один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе
НВФ осуществили обстрел вблизи населенного пункта Старогнатовка
В течение последних суток, 28 сентября, незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.
"Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.
В штабе также отметили, что военные помогают ГСЧС ликвидировать пожар на участке размером около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.
Напомним, за прошедшие сутки, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.