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НВФ один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе

На Донбассе НВФ стреляли из гранатомета и пулемета Фото из открытых источников

НВФ осуществили обстрел вблизи населенного пункта Старогнатовка

В течение последних суток, 28 сентября, незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.

В штабе также отметили, что военные помогают ГСЧС ликвидировать пожар на участке размером около 10 гектаров недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

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Напомним, за прошедшие сутки, 27 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

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