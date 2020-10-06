НВФ обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево

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Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

В течение последних суток, 6 октября, незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"Неприцельный выстрел из подствольного гранатомета враг совершил неподалеку населенного пункта Зайцево. Украинские воины ответный огонь не открывали. На других участках линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.

В Штабе также рассказали, что в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 7 гектаров территории и передано на уничтожение 49 взрывоопасных предметов.

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Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 5 октября, члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) дважды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы вблизи Новолуганского и Авдеевки.