НВФ обстреляли позиции ООС из гранатометов и запустили БПЛА - штаб ООС
Украинские военные сбили вражеский беспилотник
На Донбассе 9 декабря представители незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и беспилотники. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).
В частности, вблизи поселка Талаковка Донецкой области противник дважды стрелял по украинским позициям из гранатометов разных систем, а возле Авдеевки – из автоматического станкового гранатомета.
Кроме этого, для корректировки огня с АГС враг применил беспилотник типа "квадрокоптер" со стороны поселка Минеральное Донецкой области. Однако, украинские военные сбили вражеский БпЛА.
"Всего несколько выстрелов из стрелкового оружия понадобилось украинским воинам, чтобы сбить БпЛА противника после пересечения линии разграничения", - отметили в штабе ООС.
Также украинские военные зафиксировали факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное. В то же время возле Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону подразделений ВСУ, незаконные вооруженные формирования осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования.
По предварительной информации, боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате вражеских выстрелов нет.
Напомним, недавно украинская разведка предупредила, что на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований стягивают артиллерию и танки к передовой, а также усиливают позиции первого и второго "армейских корпусов".