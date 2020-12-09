НВФ обстреляли позиции ООС из гранатометов и запустили БПЛА - штаб ООС

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Украинские военные сбили вражеский беспилотник

На Донбассе 9 декабря представители незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и беспилотники. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

В частности, вблизи поселка Талаковка Донецкой области противник дважды стрелял по украинским позициям из гранатометов разных систем, а возле Авдеевки – из автоматического станкового гранатомета.

Кроме этого, для корректировки огня с АГС враг применил беспилотник типа "квадрокоптер" со стороны поселка Минеральное Донецкой области. Однако, украинские военные сбили вражеский БпЛА.

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"Всего несколько выстрелов из стрелкового оружия понадобилось украинским воинам, чтобы сбить БпЛА противника после пересечения линии разграничения", - отметили в штабе ООС.

Также украинские военные зафиксировали факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное. В то же время возле Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону подразделений ВСУ, незаконные вооруженные формирования осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования.

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По предварительной информации, боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате вражеских выстрелов нет.

Напомним, недавно украинская разведка предупредила, что на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований стягивают артиллерию и танки к передовой, а также усиливают позиции первого и второго "армейских корпусов".