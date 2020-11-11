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НВФ обстреляли Каменку, есть раненый, - штаб ООС

Фото из открытых источников

Военного сразу доставили в больницу, где он получает надлежащую медицинскую помощь

В течение последних суток, 11 ноября, незаконные вооруженные формирования несколько раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

"Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Каменки. К сожалению, в результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военного сразу доставили в больницу, где он получает надлежащую медицинскую помощь. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

"О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, за прошедшие сутки, 10 ноября, на подавляющем большинстве участков ответственности украинских подразделений на Донбассе наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы вблизи Водяного.

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