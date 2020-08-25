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НВФ на Донбассе строят новые блиндажи и устанавливают противотанковые мины вдоль дорог, - разведка

Фото из открытых источников

Также известно, что один из военных НВФ подорвался на установленной противником мине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет о том, что представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе, пользуясь режимом прекращения огня, наращивает инженерное оборудование передовых позиций. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны

Согласно информации, противник восстанавливает имеющиеся и строит новые окопы, блиндажи, ходы сообщений, оборудуют дополнительные места для ведения огня. Также НВФ устанавливают минно-взрывные заграждения и минируют участки местности вдоль автодорог с использованием противотанковых мин.

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Как отмечается, 21 августа на установленной саперами противника противопехотной мине подорвался военнослужащий одного из подразделений 9-го отдельного мотострелкового полка войск НВФ.

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Напомним, ранее стало известно, что в зоне проведения Операции объединенных сил в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военный.

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