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НВФ на Донбассе шесть раз нарушили "режим тишины" и применили беспилотники

Фото из открытых источников

Беспилотники были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы

С начала текущих суток, 13 октября, представители незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Об этом сообщает штаб ООС

Согласно сообщению, вблизи населенного пункта Зайцево противник осуществил три одиночные выстрела из ручного противотанкового гранатомета и два - в населенном пункте Хутор Вольный, а также две очереди из стрелкового оружия.

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Кроме этого, в районе Песков противник 10 раз применил автоматический станковый гранатомет, а в районе Орехово – 15 раз.

Как отмечается, сегодня было зафиксировано пересечение линии разграничения двумя беспилотными летательными аппаратами противника в районе населенных пунктов Водяное и Пищевик. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотники были подавлены, что сделало невозможным их дальнейшее использование.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в возможность заключения мирного соглашения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о возвращении Украине ее территорий, в том числе Крыма. 

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