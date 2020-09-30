НВФ на Донбассе шесть раз нарушили перемирие, один военный ранен, - ООС
Сейчас раненый военный находится в больнице
С начала текущих суток, 30 сентября, представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе шесть раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Об этом сообщает штаб ООС.
Согласно сообщению, противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и Золотого, из гранатометов различных систем – возле Мироновского, Новотроицкого и Золотого.
Как отмечается, еще одно нарушение режима прекращения огня зафиксировали в районе населенного пункта Зайцево, где один украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате выстрела противника из подствольного гранатомета.
Известно, что воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины блокировала в Киеве и Донецкой области ботофермы так называемой "ДНР", действовавших в интересах Российской Федерации.