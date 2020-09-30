НВФ на Донбассе шесть раз нарушили перемирие, один военный ранен, - ООС

Фото из открытых источников

Сейчас раненый военный находится в больнице

С начала текущих суток, 30 сентября, представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе шесть раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и Золотого, из гранатометов различных систем – возле Мироновского, Новотроицкого и Золотого.

Новости по теме: Зеленский уволил Фокина из ТКГ

Как отмечается, еще одно нарушение режима прекращения огня зафиксировали в районе населенного пункта Зайцево, где один украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате выстрела противника из подствольного гранатомета.

Известно, что воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Новости по теме: В ВСУ допустили возобновление локальных боевых действий на Донбассе

Напомним, ранее Служба безопасности Украины блокировала в Киеве и Донецкой области ботофермы так называемой "ДНР", действовавших в интересах Российской Федерации.