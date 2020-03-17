НВФ на Донбассе ранили двух украинских военных и 10 раз нарушили "тишину"

Противник продолжает использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение

из открытых источников

В течение текущих суток, 17 марта, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно:

дважды вблизи Павлополя – из 82-мм минометов – 5 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Березовое – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки – из минометов калибра 120 мм – 18 мин;

неподалеку Широкиного – из 82-мм минометов – 5 мин;

рядом с Славным – с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", было зафиксировано 4 обстрелы, а именно:

дважды в районе населенного пункта Новолуганское – из 82-мм минометов – 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса;

рядом с Орехово – из минометов калибра 82 мм – 5 мин;

неподалеку Новотошковское – из 82-мм минометов – 15 мин.

Как отмечается, во вторник, 17 марта, в результате обстрелов НВФ два военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

Напомним, с понедельника, 16 марта, по приказу командующего Объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запретили пересечение КПВВ в обоих направлениях.