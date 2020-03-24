НВФ на Донбассе применили противотанковый ракетный комплекс, есть раненые

На Донбассе зафиксировано атаки НВФ Фото из открытых источников

23 марта незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня

23 марта незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения.

"Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимых мер для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет", - сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что с начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий.