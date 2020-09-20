НВФ на Донбассе открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки

Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений среди военных ООС нет

От начала текущих суток, 20 сентября, представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации произвели выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.

Новости по теме: На Донбассе во время обстрелов ранили украинского военного

Как отмечается, выстрелы были неприцельными, поэтому ответный огонь украинские военные не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Новости по теме: Ермак: Зеленский закончит конфликт на Донбассе в течение своей каденции

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация и представители так называемых "Л/ДНР" блокируют процесс обмена пленными из-за того, что Украина не изменила постановление Верховной Рады о местных выборах.