НВФ на Донбассе открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки
Боевых потерь и ранений среди военных ООС нет
От начала текущих суток, 20 сентября, представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает штаб ООС.
Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации произвели выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.
Как отмечается, выстрелы были неприцельными, поэтому ответный огонь украинские военные не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация и представители так называемых "Л/ДНР" блокируют процесс обмена пленными из-за того, что Украина не изменила постановление Верховной Рады о местных выборах.