НВФ на Донбассе 9 раз нарушили тишину, одного военного ранили, - ООС

Противник продолжает использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение

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За прошедшие сутки, 16 июня, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новозвановки противник обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 122-го калибра. Свою артиллерию НВФ разместили на западной окраине Алмазного, недалеко от домов мирных жителей.

Возле Крымского незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 мм и вооружение боевых машин пехоты. Возле Новоалександровки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Орехово – автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам Авдеевки НВФ два раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинских защитников Марьинки противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Пищевика противник применил минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как отмечается, в результате обстрелов НВФ один наш защитник получил боевое травмирование.

Напомним, недавно незаконные вооруженные формирования на востоке Украины обстреляли окрестности Авдеевки, в результате чего была ранена местная жительница.