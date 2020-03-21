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НВФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, четверо военных ранены, - штаб ООС

из открытых источников

Обстрелы велись возле Широкиного, Марьинки, Новотроицкого

За прошедшие сутки, 20 марта, незаконные вооруженные формирования девять раз обстреляли позиции ООС, в результате чего четверо украинских военных были ранены.

Об этом сообщает штаб ООС.

Как отмечается, НВФ вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 4 обстрела, а именно:

  • неподалеку Широкиного – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Новотроицким – из минометов калибра 82 мм – 20 мин, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.

Пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • вблизи Крымского – из минометов калибра 120 мм – 20 мин;
  • неподалеку Луганского – с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе населенного пункта Хутор Свободный – из стрелкового оружия;
  • вблизи Новгородского – из ручного противотанкового гранатомета;
  • рядом с Новотошкивским – из 82-мм минометов – 10 мин.

С начала этих суток НВФ успели дважды обстрелять позиции ООС.

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Как сообщалось ранее, в Офисе генпрокурора заявили, что с начала 2020 года в зоне проведения ООС погиб 41 украинский военнослужащий, 182 получили ранения.

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