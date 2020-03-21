НВФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, четверо военных ранены, - штаб ООС
Обстрелы велись возле Широкиного, Марьинки, Новотроицкого
За прошедшие сутки, 20 марта, незаконные вооруженные формирования девять раз обстреляли позиции ООС, в результате чего четверо украинских военных были ранены.
Об этом сообщает штаб ООС.
Как отмечается, НВФ вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 4 обстрела, а именно:
- неподалеку Широкиного – с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Новотроицким – из минометов калибра 82 мм – 20 мин, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета.
Пять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- вблизи Крымского – из минометов калибра 120 мм – 20 мин;
- неподалеку Луганского – с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Хутор Свободный – из стрелкового оружия;
- вблизи Новгородского – из ручного противотанкового гранатомета;
- рядом с Новотошкивским – из 82-мм минометов – 10 мин.
С начала этих суток НВФ успели дважды обстрелять позиции ООС.
Как сообщалось ранее, в Офисе генпрокурора заявили, что с начала 2020 года в зоне проведения ООС погиб 41 украинский военнослужащий, 182 получили ранения.