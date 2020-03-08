НВФ на Донбассе 4 раза нарушили решим прекращения огня, погиб один военный, еще трое получили ранения, - штаб ООС

Фото из открытых источников

Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ НВФ

В течение текущих суток, 8 марта, незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили "режим тишины", в результате чего один украинский военный погиб, а еще трое получили ранения.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Согласно данным командования ООС, НВФ обстреляли позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, три обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды неподалеку Опросного – из 82-мм минометов – 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также осуществили 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;

вблизи Авдеевки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Один обстрел НВФ осуществили в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с населенным пунктом Хутор Свободный – из гранатометов различных систем.

Также в штабе ООС отметили, что НВФ обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих.

Новости по теме: Стало известно имя украинского военного, который погиб 6 марта на Донбассе

Отмечается, что в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один – боевое поражение.

К слову, во время обстрелов НВФ украинских позиций три защитника получили ранения.

"Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ НВФ. Их потери уточняются", - добавили в штабе ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов НВФ позиций военнослужащих ООС неподалеку прифронтовой Марьинки Донецкой области произошел крупный пожар.