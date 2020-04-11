НВФ на Донбассе 15 раз обстреливали позиции украинских военных, один из них получил ранение, - ООС

ООС на Донбассе Фото из открытых источников

Украинские защитники прекратили активность НВФ при помощи огневых средств

За прошедшие сутки, 10 апреля, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе - в результате обстрелов было ранено одного украинского военного.

Об этом сообщили в штабе ООС.

"НВФ обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники предприняли необходимые меры влияния на подразделения вооруженных формирований и с помощью дежурных огневых средств прекратили их активность", - говорится в сообщении.

Как отмечается, семь нарушений режима "Тишина" в минувшие сутки было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

НВФ обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки, Гнутового и Тарамчука и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

по позициям неподалеку Опытного НВФ дважды открывали огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

На обстрелы вооруженных формирований Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ.

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Кроме этого, в штабе ООС добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования совершили восемь обстрелов, большинство из которых – с применением минометов, запрещенных Минскими договоренностями:

по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки НВФ выпустили 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстреляли из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин;

с направления населенного пункта Золотое-5 НВФ выпустили по окрестностям Орехового восемь мин 120-го и десять – 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем;

из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования обстреляли позиции ООС рядом с Новотошковском, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским – 4 мины.

Известно, что с начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

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Как сообщалось ранее, в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб механик-водитель механизированного батальона Алексей Куприков с позывным "Леший".