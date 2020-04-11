НВФ на Донбассе 15 раз обстреливали позиции украинских военных, один из них получил ранение, - ООС
Украинские защитники прекратили активность НВФ при помощи огневых средств
За прошедшие сутки, 10 апреля, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе - в результате обстрелов было ранено одного украинского военного.
Об этом сообщили в штабе ООС.
"НВФ обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники предприняли необходимые меры влияния на подразделения вооруженных формирований и с помощью дежурных огневых средств прекратили их активность", - говорится в сообщении.
Как отмечается, семь нарушений режима "Тишина" в минувшие сутки было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- НВФ обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки, Гнутового и Тарамчука и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;
- по позициям неподалеку Опытного НВФ дважды открывали огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
На обстрелы вооруженных формирований Объединенные силы дали результативный и адекватный ответ.
Кроме этого, в штабе ООС добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования совершили восемь обстрелов, большинство из которых – с применением минометов, запрещенных Минскими договоренностями:
- по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки НВФ выпустили 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстреляли из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин;
- с направления населенного пункта Золотое-5 НВФ выпустили по окрестностям Орехового восемь мин 120-го и десять – 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем;
- из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования обстреляли позиции ООС рядом с Новотошковском, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским – 4 мины.
Известно, что с начала текущих суток НВФ активности не проявляли.
Как сообщалось ранее, в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб механик-водитель механизированного батальона Алексей Куприков с позывным "Леший".