НВФ на Донбассе 13 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненые

Двое военных получили ранения

Фото из открытых источников

В течение текущих суток, 1 апреля, незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, из них дважды – с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, во время обстрелов противник применял минометы калибров 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Высокую активность противник проявил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь зафиксировано 10 обстрелов.

Утром НВФ обстреляли из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинских военных вблизи Павлополя. К вечеру обстрел из БМП-1 зафиксировано в районе Песков.

По окрестностям Марьинки противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции Объединенных сил возле Новомихайловки в течение дня были трижды обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда противник дважды устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз – возле Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник прибег к нарушениям Минских договоренностей, обстреляв из минометов калибра 120 мм окраины Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм – позиции Объединенных сил неподалеку от Хутора Вольного и Новоалександровки. По военным Хутора Вольного НЗФ также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как отмечается, в результате обстрелов получили ранения двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в условиях борьбы с коронавирусом мы не можем забывать о борьбе на Донбассе, ведь в зоне проведения операции Объединенных сил продолжают гибнуть украинские бойцы.