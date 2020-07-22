НВФ издевались над телом погибшего медика, перед тем, как отдать его украинской стороне, - СМИ
По непонятным причинам тело Николая Ильина было розпорото от таза до шеи
"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно (тело, - ред.) было розпорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", - отметили в информагентстве.
Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на востоке Украины обстреляли участок разведения и организовали ловушку для эвакуационной бригады, в результате чего погиб военный медик.
К слову, тело погибшего военного медика передали украинской стороне через четыре дня после происшествия, 17 июля. После проведения экспертизы в штабе операции Объединенных сил заявили, что погибший гражданин Эстонии медик-сержант Николай Ильин.