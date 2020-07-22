НВФ издевались над телом погибшего медика, перед тем, как отдать его украинской стороне, - СМИ

"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что на них нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно (тело, - ред.) было розпорото от таза до шеи, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", - отметили в информагентстве.

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Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на востоке Украины обстреляли участок разведения и организовали ловушку для эвакуационной бригады, в результате чего погиб военный медик.

К слову, тело погибшего военного медика передали украинской стороне через четыре дня после происшествия, 17 июля. После проведения экспертизы в штабе операции Объединенных сил заявили, что погибший гражданин Эстонии медик-сержант Николай Ильин.